Telegram opaca al traductor de Google con su propia herramienta

Telegram cuenta con una herramienta de traducción que no tiene nada que envidiar al traductor de Google. Es una de las mejores opciones a las que puedes recurrir si quieres traducir tus conversaciones, algo que has visto en Internet o lo que quieras. Podrás traducir los textos que quieras directamente desde la app de mensajería con una función que no ves a simple vista.