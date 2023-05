Estudio indica que solo un 7% de los venezolanos obtiene un ingreso superior a US$ 350 al mes

Un reciente estudio del Centro para el Desarrollo Económico Equilibrium CenDE arrojó que, solo el 7% de los venezolanos con más de 18 años obtiene un ingreso superior a los US$ 350 mensuales.

El instituto detalló que que esta cifra responde a 1,5 millones de ciudadanos que entran “en el rango de las personas que se acercan a cubrir el costo la canasta básica mensual en su totalidad” o casi totalmente, reseña Fedecámaras Radio.

La encuesta recogió datos a nivel nacional en el mes de abril del presente año. En la misma también se evidenció que 11 millones de venezolanos perciben entre cinco y 100 dólares mensuales, como ingreso, con lo que viven los más bajos niveles de supervivencia.

De acuerdo con el mismo estudio, entre estos últimos se encuentran jubilados y pensionados, que dependen de bonos y ayudas del Gobierno para subsistir.

Equilibrium CenDE también destacó que en este grupo de 11 millones de ciudadanos están gran cantidad de trabajadores del sector público, que reciben salario mínimo de US$ 5, bonos entre US$ 3 y US$ 20 a través del sistema Patria y ayudas alimentarias para cubrir sus necesidades.

En esta preocupante suma de trabajadores y personas de la tercera edad, un 5% se apoya en remesas internacionales provenientes de familiares residenciados en el exterior.

El estudio apuntó que la brecha de género se hace presente. Un 58% de esos 11 millones de personas, son mujeres; 25% de los hombres ganan 200 dólares o más, mientras que solo 15% de las mujeres logran superar esa cifra.

En la cúpula de los ingresos hay 430 mil personas que ganan más de 550 dólares, es decir, 2% de la población.

Fuente: Fedecámaras Radio