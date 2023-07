Conviasa publicó los precios de paquetes “full day” a Los Roques: estos son los costos

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) anunció el costo de los paquetes «full day» para el archipiélago de Los Roques.

Según la publicación de la aerolínea venezolana, hay tres tipos de paquetes, los cuales se adaptan al gusto de los clientes.

También puede leer:

El «Paquete Básico» tiene un costo de US$ 235 por persona. El «Paquete Medio» tiene un valor de US$ 250 por persona y el «Paquete VIP» tiene un precio de US$ 295 por persona.

Para conocer qué contiene cada paquete, el usuario interesado deberá contactar a la aerolínea vía telefónica o por correo electrónico.

«Full day a Los Roques con las mejores tarifas para que disfrutes de los paradisíacos cayos en estas vacaciones», recalcó el mensaje de Conviasa.