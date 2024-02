OFAC | Actualización de Licencia General relacionada con Conviasa

LICENCIA GENERAL NO. 45B

Autorización de ciertas transacciones de repatriación que involucran al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A.

(a) Excepto lo dispuesto en el párrafo (b) de esta licencia general, todas las transacciones normalmente incidente y necesario para la repatriación de ciudadanos venezolanos desde jurisdicciones no estadounidenses en el Hemisferio Occidental a Venezuela, y que son exclusivamente para los fines de dicha repatriación, involucrando al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (Conviasa), o cualquier entidad en la que Conviasa posea, directa o indirectamente, el 50 por ciento o interés mayor, que están prohibidos por la Orden Ejecutiva (E.O.) 13850, modificada por la E.O. 13857, o E.O. 13884, cada uno incorporado en el Reglamento de Sanciones de Venezuela, 31 CFR parte 591 (el VSR), están autorizados.

Nota al párrafo (a). La autorización contenida en el párrafo (a) de esta licencia general incluye transacciones para el mantenimiento (incluida la reparación) de la aeronave que se utiliza para dicho vuelos de repatriación.

(b) Esta licencia general no autoriza ninguna transacción prohibida de otro modo por la VSR, incluida cualquier transacción que involucre a cualquier persona bloqueada de conformidad con el VSR que no sea las personas bloqueadas descritas en el párrafo (a) de esta licencia general, Gobierno de Venezuela personas bloqueadas únicamente en virtud de la E.O. 13884, Banco Central de Venezuela, o Banco de Venezuela SA Banco Universal.

(c) A partir del 29 de febrero de 2024, la Licencia General No. 45A, de fecha 16 de noviembre de 2023, queda reemplazada y reemplazada en su totalidad por esta Licencia General No. 45B.

Nota a la Licencia General No. 45B. Nada en esta licencia general exime a ninguna persona del cumplimiento de cualquier otra ley federal o requisitos de otras agencias federales, incluidos los requisitos de licencias de exportación, reexportación y transferencia (dentro del país) mantenidos por el Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio bajo la Administración de Exportaciones Regulaciones, 15 CFR partes 730–774.



