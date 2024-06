La importancia de la estabilidad financiera

José Grasso Vecchio.- Se entiende por estabilidad financiera una situación en la cual la economía mantiene sus equilibrios fundamentales en tres sectores básicos: las cuentas fiscales, la oferta y la demanda de dinero, el tipo de cambio y las reservas internacionales. De todos ellos, el balance fiscal es el fundamental.

Lo recomendable es que el fisco mantenga una posición sostenible, lo que equivale a decir que sus ingresos ordinarios permitan financiar sus gastos ordinarios, situación que no es muy común porque los gobiernos tienden a gastar más de lo que recaudan en impuestos y en consecuencia deben recurrir al endeudamiento público. Son pocos los países que registran equilibrio o superávit fiscal. Situaciones de tensiones políticas o geopolíticas tienden a crear problemas fiscales. Los gobiernos se pueden financiar emitiendo deuda externa o interna y allí empiezan los problemas, cuando se acude al mercado en busca de créditos para enjugar el déficit y los potenciales compradores de esa deuda tienen que valorar la capacidad de pago del país que solicita el dinero prestado.

Así, se evalúa entonces la posibilidad de pagos actual y futura y dependiendo de ello, la tasa de interés será más baja más alta, según lo que los analistas estiman como la sostenibilidad fiscal. La regla que generalmente se aplica es que la tasa de interés debe ser menor que la tasa a la cual crece la economía porque de otra manera la deuda pública crecerá rápidamente y no podrá pagarse lo cual cierra los mercados de crédito, en momentos en que más se necesita. De esta manera, si a un país se le obstaculiza el financiamiento entonces el problema para el gobierno derivaría en acudir al banco central para que lo financie y ese si es un tema muy delicado porque puede generar inflación.

La sanidad fiscal no es un concepto abstracto, sino una pieza de la economía que permite mantener precios de los bienes y servicios estables, tasas de interés bajas y un tipo de cambio también estable, el cual resulta fundamental a su vez para garantizar que el sistema económico como un todo funcione armónicamente, para que la economía pueda crecer y generar empleos bien remunerados. No es fácil, pero sí posible. No tengo dudas que hay que lograr y mantener estabilidad cambiaria y una política fiscal prudente y disciplinada.

Con un rol estabilizador del tipo de cambio, se logra la desaceleración de la inflación y los beneficios que ello comporta. El mercado de valores y la banca tienen un rol fundamental en la actividad crediticia y las inversiones enfocadas al desarrollo de personas y empresas.

Un mercado financiero con mayor profundidad y con un sistema financiero robusto y un mercado de valores desarrollado y con toda la gama de instrumentos que se requiera, se expresa en una mayor inversión nacional y extranjera y en un volumen de crédito mayor. El mercado de capitales y la banca están interconectados y se complementan en la economía. La banca tradicional proporciona financiamiento a empresas y particulares a través de préstamos y líneas de crédito. Por otro lado, a través del mercado de valores, se puede obtener recursos, entre otros, por la emisión de acciones, bonos o de papeles comerciales.

En Venezuela contamos con una banca pública y privada y un mercado de valores desarrollado, con instituciones dedicadas y comprometidas con el país, apoyando a la economía y dispuestos a hacer frente a los retos y oportunidades que se presentan.

