Mercedes-Benz lanzará soporte para llaves digitales de vehículos con dispositivos Apple

Mercedes-Benz Group ADR planea lanzar soporte para llaves digitales de vehículos para el iPhone y el Apple Watch de Apple Inc.

Mercedes-Benz se une a la creciente lista de fabricantes de automóviles que ofrecen soporte para la función Car Key de Apple, que permite a los usuarios utilizar sus iPhones y Watch como llaves virtuales, según un desarrollador de tecnología, reseña el sitio especializado Bezinga

El mes pasado, el periodista argentino Nicolas Álvarez, detectó algunas actualizaciones en la configuración del backend de Apple. Ahora ha compartido el descubrimiento a través de su cuenta de Twitter, indicando que Mercedes-Benz ha sido incluido en los archivos de configuración de la función de llave digital para automóviles.

Last month @MercedesBenz announced upcoming support for Apple's Car Key feature. Today, it went live in the backend!

(MBAG = Mercedes-Benz AG)

H/t @nicolas09F9 pic.twitter.com/EaruxHcBFy

— Aaron (@aaronp613) May 23, 2023