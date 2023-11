Precio del kilo de carne de cerdo en Venezuela se dispara por los costos de producción

Nelson Torres, asesor porcino y director ejecutivo de AméricaAgro, informó que el valor del kilo de la carne de cerdo se encuentra sometido a una serie de factores que intervienen al momento de definir el costo final.

En ese sentido, actualmente por la temporada navideña, el precio de la carne de cerdo supera los US$ 3 por kilogramo, según el tipo de corte, el cerdo industrial –a finales de octubre- se ubicó en US$ 2,9 el kilogramo (en pie), mientras que la cerda para matadero estuvo en US$ 1,9 en pie y en US$ 2,6 en canal (por kilo).

Apuntó que las preferencias en cuanto a piezas se encuentran en (jamón, costillas, lomo, tocineta o cortes frescos) también elevan los precios de venta de carne de cerdo, según la demanda. En especial, cuando llega el mes enero y la compra de pernil queda en segundo plano.

Sostuvo que el factor por el que se eleva el precio es por los costos de producción, “incluyendo el suministro de alimento en la granja, por lo general absorbe entre el 75% y 80% del presupuesto, varía según el tipo de alimento, instalaciones y el diseño de los comederos,” dijo.

Asimismo, afirmó que entre la lista de principales productores de cerdo se encuentran los estados Aragua, Guárico, Carabobo, Barinas, Portuguesa y Lara “ahora, hay más participación en los eventos, el precio del cerdo se mantuvo durante el primer semestre del año. La tendencia en general es positiva, muchos países están sumando, con una cuota de mercado participativa”, explicó.

Con información de Minuta Agropecuaria