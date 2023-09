Transportistas aspiraban una tarifa de 50 centavos de dólar como pasaje mínimo

Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano y directivo del Comando Intergremial del Transporte, exhortó a los alcaldes a fijar la tarifa de ajuste del pasaje urbano.

«Son los que tienen la competencia en materia de transporte urbano y que serían los que están llamado a fijar la tarifa en sus respectivos municipios», dijo.

En entrevista para Unión Radio, explicó que el pasaje mínimo urbano en ruta corta se ubica en 9 bolívares y 10 bolívares en la ruta urbana larga.

«Aquí no hubo un aumento, hubo un ajuste de la tarifa o una indexación. Cuando se aprobó la tarifa de 7 bolívares el dólar rondaba los 22 bolívares, estamos hablando de 0,30 centavos de dólar. Si usted toma los 10 bolívares y lo divide entre 33,5 le dará 0,29 centavos de dólar», explicó.

Sostuvo que la totalidad de sus insumos, entre repuestos y piezas están dolarizados, pues una paila de aceite ronda entre los 170 y 250 dólares y que 10 bolívares de pasaje no son suficientes.

«Nosotros estamos aspirando 50 centavos de dólar como pasaje mínimo y que se anclara al dólar o al petro para no tener que estar discutiendo las tarifas cada 15 días. Porque si el bolívar no se devaluara con respecto al dólar de la manera como lo viene haciendo, no tendríamos que discutir la tarifa constantemente», precisó.

Igualmente, Mora destacó que entre las peticiones están la generación de un bono de transporte para los usuarios, es decir, que se les permita pagar una tarifa cómoda para su bolsillo.

«Mientras tengamos el ingreso que perciben los venezolanos nunca podremos llegar a una tarifa real. El ingreso del venezolano está muy por debajo de los estándares internacionales y que no le permiten pagar una tarifa real».

Con información de Unión Radio