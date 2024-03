Transportistas de Caracas cobrarán 15 bolívares el pasaje mínimo ¿Cuándo comenzarán hacerlo?

David Bonalde, presidente de la línea de Conductores de Antímano, informó que los transportistas de Caracas comenzarán a cobrar 15 bolívares el pasaje mínimo a partir del 25 de marzo.

«Esa es la tarifa mínima que estamos exigiendo basada en todos los cálculos que hemos hecho, considerando que no quisiéramos afectar tanto al pueblo, pero que necesitamos un aumento», expresó Bonalde a Unión Radio el 19 de marzo.

También puede leer: Cámara de Transporte Pesado: los 10.000 litros de gasoil que recibimos es insuficiente

Ante la pregunta de si cobrarán dicha tarifa sin la autorización del gobierno nacional, respondió que sí lo harán.

“Las autoridades habían dicho que se iban a pronunciar, pero hasta el momento no lo han hecho. El tiempo ha pasado, hemos tenido paciencia, hemos dado tiempo y sin embargo no ha habido una respuesta, por tanto, no es una cuestión arbitraria y la necesidad nos obliga a ajustar el pasaje”.