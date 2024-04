Juan Korody: el Estado debe enfocar sus esfuerzos en los informales

El presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Juan Korody, instó al gobierno nacional a incorporar a la vida económica formal del país a los informales.

Durante su intervención en Unión Radio el 24 de abril, Korody explicó quiénes son los informales: los que no pagan impuestos, los que no se registran, los que no dan facturas, los que traen mercancía de contrabando.

“Ese es un terreno fértil para aumentar la recaudación”, mencionó Korody, refiriéndose a la idea que esbozó el presidente de la República, Nicolás Maduro, de duplicar los ingresos del Estado con recaudación de impuestos y así mejorar los ingresos de los trabajadores.

Ahondó en que la carga tributaria de los contribuyentes, sobre todo en el sector industrial, comercial y de servicios es “avasallante”.

“Un contribuyente especial, que es la mayoría de los contribuyentes que son comerciantes y prestadores de servicios, o industriales, tienen que presentar y pagar más de 200 declaraciones al año; esa cantidad es prácticamente los días hábiles que hay en un año, que va entre 200 y 210 días. Tiene que presentar una declaración cada día (hábil) del año, eso es avasallante”.