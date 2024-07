Retrasan subasta de Citgo hasta el 19 de septiembre de 2024

Leonard Stark, juez estadounidense, aprobó el martes 2 de julio retrasar la resolución de la subasta de acciones de Citgo hasta el 19 de septiembre, esto para que no ocurra en medio de la elección presidencial en Venezuela, pautada para el 28 de julio del año en curso.

Sin embargo, ordenó a Robert Pincus, juez especial designado por el tribunal para el caso de Citgo, que seleccionara al ganador de la subasta a finales de este mes. Según la periodista especializada en la fuente de energía, Marianna Párraga, ni Citgo ni PDV Holding han sido informados de las ofertas.

Un representante de Pincus dijo en la audiencia que la segunda ronda de licitación fue «exitosa», y que se recibieron varias ofertas competitivas el mes pasado, pero los nombres de los postores no fueron revelados.

«El mes pasado, Gold Reserve presentó una oferta de crédito. El comerciante Vitol y la refinería CVR Energy también se encuentran entre las empresas que participaron en la segunda ronda. En las últimas semanas, se han creado aliados financieros para apoyar las ofertas, incluidas las empresas JP Morgan, Morgan Stanley, Rotschild y Wells Fargo», escribió Párraga en su cuenta en X.

Cabe recordar que para el 15 de julio de 2024 estaba programada la audiencia en la Corte de Delaware para decidir sobre el comprador de esas acciones.

