Google pagaría a Apple una cifra millonaria en disputa legal por monopolio

En plena disputa legal entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Google en el caso de monopolio más grande en dos décadas, un nuevo dato ha salido a la luz.

De acuerdo con los cálculos de Barclays, Google, propiedad de Alphabet Inc Class A, pagaría unos US$ 26.000 millones a Apple Inc en 2024 para ser el motor de búsqueda predeterminado en su navegador Safari bajo el concepto de Costo de Adquisición de Tráfico (TAC, por su sigla en inglés); además, desembolsaría unos US$ 3.600 millones a Samsung por el mismo concepto. De estos costos, la mitad provendría de Estados Unidos.

“Los US$ 13.000 millones y los US$ 1.800 millones en concepto de TAC a Apple y Samsung de Estados Unidos, junto con los US$ 700 millones restantes a otros socios de Android y aproximadamente US$ 600 millones en TAC de navegadores de escritorio es lo que está potencialmente sujeto a cambios (tras el juicio)”, señalaron en una nota de análisis.

También puede leer:

Barclays basa estas estimaciones en los datos que se han revelado durante el juicio, incluyendo el hecho de que Google pagará a Samsung US$ 3.000 millones en todo el mundo en 2023 y a Apple más de US$ 20.000 millones. Así, el TAC global que podría erogar Google ascendería a US$ 33.000 millones en 2024.

Pese a esta cifra millonaria, este costo es rentable para Google pues, según Barclays, obtendría unos US$ 196.000 millones de ingresos brutos por búsquedas en 2024, los cuales provendrían en un 60% de iOS (Apple), un 10% en Android y un 30% en equipos de escritorio.

“El juicio ha arrojado una luz muy importante sobre cómo funciona la relación entre Google y sus diversos socios, y cómo se intercambian las economías por defecto en los puntos de acceso de búsqueda”, indicaron los analistas.

¿Qué está en juego?

En el supuesto de que los acuerdos de TAC se modifiquen drásticamente o se prohíban, el mercado de las búsquedas cambiaría significativamente en el futuro, según los expertos de Barclays.

“Google puede repuntar a corto plazo por el mayor pero, en última instancia, es una situación en la que ambas megacapitalizadas pierden”, advirtieron.

Por un lado, Apple registraría una pérdida de ingresos por TAC (US$ 13.000 millones en Estados Unidos). Google, por otro lado, dejaría de tener este costo asociado a la adquisición de tráfico e inicialmente podría retener la cuota de búsqueda en el corto plazo; sin embargo, a mediano plazo, la situación podría dar un giro y registrar incluso perder 6 de cada 10 búsquedas provenientes de iOS, sobre todo si Apple lanza su propio motor de búsqueda y servicios basados en inteligencia artificial.

“Si Google pierde el 60% de las consultas en iOS al entrar Apple en este espacio, el impacto sería una reducción de los ingresos de operación de aproximadamente US$ 22.000 millones (o una reducción del 21% del total); esto, suponiendo que Apple decida entrar en el sector de la búsqueda a escala mundial, y no sólo en Estados Unidos”, señalaron los analistas.

Ahora bien, en el caso de que Google retenga la mayor parte de su volumen de consultas orgánicas directas en iOS y el 40% de los usuarios de Safari, Barclays calcula que Google sólo perdería potencialmente US$ 2.500 millones en ingresos operativos, es decir, el 2% del total.

Con información de Investing