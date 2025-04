La indígena que demandó al Banco de la República por usar su imagen para un billete

Entonces Gildardo comenzó a navegar en un mar de incógnitas y no dudó en, al estilo del mejor de los detectives, rastrear al autor de aquella fotografía del boletín del Museo del Oro, a Mauricio Pardo.

“Es un profesor de la Universidad de Caldas. Fue muy amable y meses después del bombardeo de preguntas que le hice me dijo que ella se llamaba Adriana Martínez Dogirama, una mujer cuya fecha de nacimiento es incierta. “Pensé entonces que, si todos los protagonistas de los billetes tenían una biografía, ella también la merecía”, agregó.

Según lo investigado por el experto en numismática, ella nació en Santa María de Condoto, aproximadamente en 1972, y es hija de Alfredo Martínez y Dolorosa Dogiramá Sanapi, nieta de Floresmiro Dogiramá Uainora. Al Baudó, explica, se llega desde el caserío de Jurubidá en el golfo de Tribugá cruzando la serranía del Baudó después de unas seis horas de camino. Su vida fue normal hasta que en 1980 llegó un hombre muy culto a convivir con ellos, Mauricio Pardo, de quien recibió clases cuando tenía solo 12 años.

El diario colombiano El Tiempo habló con Adriana a través de una video llamada y dijo: “lo que recuerdo de mi infancia es que Santa María de Condoto era todo casi montaña y cuando yo era niña solo había tres casas que luego se fueron multiplicando. Fue por mucho tiempo un lugar tranquilo, un paraíso”. Su pueblo se desarrolló a partir de un pedido que hace Floresmiro Dogiramá a la iglesia en Quibdó; él argumentaba que debían de educarse para entender la ley de los blancos.

Entre el 2019 y el 2020 pasan a Cimarrón Paraíso Emberá en donde vive actualmente. Según cuentan, es una comunidad pequeña en donde conviven 40 personas, entre ellos 22 niños de diversas edades. Se dedican a cultivar la tierra y a la pesca, actividad que les proporciona la mayor parte de la proteína. “La temporada turística se inicia a mediados de octubre y se extiende hasta finales de febrero y mientras están en temporada baja se preparan realizando artesanías y trabajos comunales para el mantenimiento de zonas verdes, una economía de supervivencia el resto del año”, explicó Gildardo.

La investigación de Gildardo pudo determinar que Mauricio Pardo tomó varias fotografías mientras estaba realizando su trabajo antropológico en Santa María de Condoto y que es uno de los que mayores documentos aporta sobre los indígenas del Chocó.

Adriana aún guarda ese recuerdo en su memoria, “estábamos las tres y se acercó Mauricio y nos tomó fotografías. En la comunidad se forman grupos que comparten edad y las tres éramos casi de la misma. Cuando salió el billete en 1992, todos los que me veían o me conocían decían: usted es la chola del billete de 10 mil y me acostumbré a eso”.