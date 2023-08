Ocho claves para mantener su negocio a flote en Venezuela, según Asdrúbal Oliveros

El economista y socio-director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, ofreció algunas recomendaciones que deben seguir los negocios para continuar apostando por el mercado venezolano.

El experto plantea en ocho medidas, las claves para que un negocio se mantenga a flote y logre navegar en medio de la volatilidad económica que se vive en Venezuela.

1. Evaluar tu negocio

Para el economistas es necesario conocer la naturaleza de cada negocio, saber a que sector pertenece, en qué parte está ubicado, quien es el cliente objetivo.

«Es necesario entender dónde estás ubicado en el eje de la economía del país, si es de consumo masivo o no, en cuál región tiene su negocio, y ver cómo la dinámica de la economía global del país se compagina o no con la economía del negocio. La clave es aterrizar lo macro con lo micro«, aseguró.

2. Compararte con tus pares

Una clave esencial para el director de Ecoanalítica es mirar a tu competidor para poder evaluar cómo está tu negocio en comparación con los negocios que son tus pares.

«Por ejemplo, si tengo un supermercado y no me está yendo bien tengo que ver qué está pasando con los demás supermercados, y si al otro le va bien debes saber qué hace que tú no», señaló.

3. Adentrarte en el negocio

Revisar cómo van los ingresos, los costos, cuentas por cobrar, la dinámica comercial, la dinámica laboral, relación con proveedores, temas de inventario, cómo está la salud financiera del negocio, niveles de endeudamiento, cómo son los activos y si tengo preferencia por el efectivo o por el inventario son pasos claves para generar estrategias.

«Muchas veces pasa que le va mal al negocio y culpan a la economía. Aunque es verdad que la economía en el primer semestre del 2023 ha sido difícil, los problemas de los negocios la mayoría de las veces tienen una mezcla de temas macros y temas de gestión», apunta.

4. Diversificar tu negocio

Una de las claves principales para Oliveros es que las empresas se puedan diversificar, tanto con el portafolio de productos como con los proveedores.

«Tú no puedes depender de un solo proveedor, porque al final estas a merced de lo que ese proveedor decida. Hay que buscar la diversificación, tener varios clientes y varios proveedores que me permitan minimizar riesgos», apunta.

5. Conocer a tu cliente

Conocer al cliente no solo es clave, sino que es esencial para todo negocio y más en momentos de crisis. Debes saber quién puede comprar tu producto y cómo se encuentra ese cliente en la dinámica actual de la economía.

«Detectarlo no es tan complicado. En este momento con el uso de las redes sociales y la tecnología puedes monitorear más fácil quienes te siguen, quienes te compran y procesar esos datos de forma interna para construir un perfil de tu consumidor».

6. Evaluar y disminuir costos

Para Oliveros, en Venezuela todavía muchos negocios tienen una brecha grande para lograr reducir costos. Pero primero hay que entender que el tema de la reducción de gastos tiene dos aristas: un lado es el límite de reducción de costos y el otro lado el tema de la transformación de costos, y esto último implica mayor creatividad.

«Un ejemplo simple es el costo del personal, una empresa puede decir que no puede reducir su personal porque lo necesita para operar, pero sí puede transformar la relación con otras condiciones que aminoren el costo. Tal vez puede buscar a quien trabaje como freelance, puedes convertir a los empleados en una especie de socios o consultores independientes y así transformar la estructura de costos en algo más viable».

7. Buscar crecimiento orgánico

En las condiciones actuales de Venezuela, apostar por un crecimiento en el negocio es completamente factible, pero debe ejecutarse de una manera paulatina y orgánica.

«El crecimiento orgánico es buscar crecer poco a poco. El país está en un periodo muy complejo, entonces si quiero abrir cinco tiendas, la recomendación es abrirla de uno en uno, por que si algo sale mal entonces el costo de la pérdida que se asume puede ser menor», recomiendo Oliveros.

8. Construir alianzas

En la unión muchas veces está la fuerza y en momentos de crisis mucho más. Las alianzas comerciales no solo están vigentes, sino que son esenciales para que los negocios puedan sobrevivir y tener éxito en medio de crisis. Pero para construir alianzas exitosas es esencial contar con dos elementos: medición y comunicación.

«Lo primero que hay que evaluar son las métricas para saber si tu alianza es exitosa o no. Tú no te estás aliando porque eres hermano de cristo, sino por resultado. El tema de comunicación y trasparencia entre los aliados es también clave. Conocer los alcances de la alianza, los limites y la zona gris que se puede presentar», señaló Oliveros.

Con información de El Estímulo