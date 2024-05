Ingreso real de los hogares en países de la OCDE se recuperó en el IV trimestre de 2023

El ingreso real per cápita de los hogares en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aumentó un 0,5 % en el cuarto trimestre de 2023 , tras una caída del 0,2 % en el tercer trimestre. El crecimiento del ingreso real per cápita superó el crecimiento del PIB real per cápita del 0,2%.

El ingreso real de los hogares per cápita aumentó en la mayoría de los países de la OCDE en el cuarto trimestre de 2023, según una nota de prensa.

De los 19 países para los que hay datos disponibles, 11 registraron un aumento, 6 experimentaron una disminución y 2 se mantuvieron estables. Entre las economías del G7, el ingreso real de los hogares per cápita aumentó en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos.

El Reino Unido experimentó un aumento del ingreso real de los hogares per cápita del 0,5% en el cuarto trimestre de 2023, a pesar de que el PIB per cápita disminuyó por cuarto trimestre consecutivo.

Este crecimiento del ingreso real fue impulsado principalmente por mayores beneficios sociales distintos de las transferencias en especie. Tanto Francia como Estados Unidos experimentaron un crecimiento del ingreso real de los hogares per cápita en el cuarto trimestre (0,7% y 0,4% respectivamente) después de una disminución en el trimestre anterior. Por otro lado, Canadá tuvo una caída tanto en el ingreso real de los hogares per cápita (-0,7%) como en el PIB real per cápita (-0,8%) en el cuarto trimestre de 2023, lo que refleja en parte un fuerte y continuo crecimiento demográfico.

Italia experimentó una disminución menor en el ingreso real de los hogares per cápita (-0,4%), mientras que en Alemania el ingreso real de los hogares per cápita se mantuvo estable, aunque el PIB real per cápita cayó un 0,6%.

En 2023 en su conjunto, el ingreso real de los hogares per cápita creció un 1,2 % en toda la OCDE, recuperándose de la caída récord de 2022, cuando los programas de asistencia Covid-19 estaban finalizando, mientras que el PIB per cápita aumentó un 1,1 %.

El aumento anual del ingreso real de los hogares per cápita se produjo cuando la inflación se desaceleró en comparación con el año anterior.