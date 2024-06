Meta se enfrenta a un llamado de la UE para no utilizar datos personales

Meta Platforms recibió 11 denuncias el jueves por los cambios propuestos que le permitirían utilizar datos personales para entrenar sus modelos de inteligencia artificial sin pedir consentimiento, lo que podría infringir las normas de privacidad de la Unión Europea.

El grupo NOYB (None Of Your Business) instó a los organismos nacionales de control de la privacidad a actuar de inmediato para detener este uso, alegando que los recientes cambios en la política de privacidad de Meta, que entran en vigor el 26 de junio, le permitirían utilizar años de publicaciones personales, imágenes privadas o datos de seguimiento en línea para su tecnología de IA.

NOYB ya ha presentado varias denuncias contra Meta y otras grandes empresas tecnológicas por supuestas infracciones del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR), que amenaza con multas de hasta el 4% de la facturación global total de una empresa en caso de infracción.

Si Meta quiere utilizar datos de usuarios debe pedir permiso

Meta ha alegado un interés legítimo en utilizar los datos de los usuarios para entrenar y desarrollar sus modelos generativos de IA y otras herramientas de IA, que pueden compartirse con terceros.

El fundador de NOYB, Max Schrems, dijo en un comunicado que el máximo tribunal europeo ya se había pronunciado sobre la cuestión en 2021.

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha dejado claro que Meta no tiene un ‘interés legítimo’ para anular el derecho de los usuarios a la protección de datos cuando se trata de publicidad», dijo.

«Sin embargo, la empresa está tratando de utilizar los mismos argumentos para el entrenamiento de la indefinida ‘tecnología de IA’. Parece que Meta vuelve a ignorar descaradamente las sentencias del TJUE», dijo Schrems, añadiendo que la exclusión voluntaria era extremadamente complicada.

«Trasladar la responsabilidad al usuario es completamente absurdo. La ley exige que Meta obtenga el consentimiento expreso, no que proporcione un formulario de exclusión oculto y engañoso», dijo Schrems, añadiendo: «Si Meta quiere utilizar tus datos, tiene que pedirte permiso. En lugar de eso, hicieron que los usuarios suplicaran ser excluidos».

NOYB pidió a las autoridades de protección de datos de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Noruega, Países Bajos y Polonia que iniciaran un procedimiento de urgencia ante la inminencia de los cambios.

Con información de Reuters.